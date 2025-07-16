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Политолог объяснил, почему Каллас решилась на полемику с Трампом

Политолог Межевич: Трамп не будет отвечать на претензии Каллас из-за оружия
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Edgar Su/Reuters

Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал публичные претензии верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в адрес президента США Дональда Трампа, касающиеся необходимости закупки странами ЕС американского оружия для Украины.

США планируют вести конфликт на Украине за европейский счет, поэтому антиамериканские настроения в ЕС будут только нарастать. Однако Каллас делает громкие заявления в адрес Вашингтона не только поэтому, считает эксперт.

«Заявления Каи Каллас, в первую очередь, направлены тем людям, которые спонсировали ее перемещение из Эстонии в Брюссель: «Я свою работу знаю и готова рычать на всех, на кого вы скажете». Так она отрабатывает свое назначение», — отметил Межевич.

Накануне глава евродипломатии заявила, что в ЕС согласны закупать оружие для Украины у Штатов, но настаивают, чтобы Вашингтон все же покрывал часть расходов. По ее мнению, если Европа платит за арсеналы, это означает, что именно она, а не США, оказывает военную помощь Киеву.

Ранее в МИД РФ прокомментировали реакцию ЕС на поставки американского оружия Украине.

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