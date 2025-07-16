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В Евросоюзе заявили, что не смогут оплатить оружие для Украины

Еврокомиссар Кубилюс: ЕС не сможет оплатить Киеву оружие США из своего бюджета
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Matt Rourke/AP

Внутренние правила Европейского союза (ЕС) не позволяют напрямую направлять деньги из бюджета объединения на закупки оружия США для Киева. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, в результате странам сообщества придется использовать на это деньги из своих национальных бюджетов, в том числе — полученные от Евросоюза.

»Еврокомиссия может подтолкнуть страны ЕС использовать средства из общеевропейского займа в размере €150 млрд на общие военные закупки», — сказал собеседник агентства.

Кубилюс добавил, что этим шагом сообщество потенциально высвободит собственные деньги на оплату военных поставок Украине.

Незадолго до этого газета Telegraph со ссылкой на источники писала, что европейские страны раздумывают над оплатой вооружений, предназначенных для Киева, на $10 млрд за счет замороженных активов РФ. При этом в Евросоюзе пока не понимают, как США будут поставлять Украине оружие через Европу: американская сторона еще не раскрывала детали возможной сделки.

Ранее стало известно, когда страны НАТО могут обсудить передачу систем Patriot Украине.

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