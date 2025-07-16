Политолог указал на идейный спор между ФРГ и Францией из-за военной помощи Киеву

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал отказ Франции закупать у США оружие для отправки на Украину. По мнению эксперта, между Парижем и Берлином возник идейный спор: первый призывает создать европейский военно-промышленный комплекс (ВПК), в то время как второй полагает, что независимость Евросоюза может подождать, когда речь идет о вооружении Киева.

«Германия — в отличие от Франции — в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на «защиту» США. [Канцлер Германии] Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул [президента США Дональда] Трампа на курс «непримиримости» с Россией. По его мнению, цель немедленного вооружения Украины оправдывает все средства и затраты», — сказал эксперт.

В отличие от трезво мыслящих американцев, Германия считает, что Украина может победить на поле боя, если вооружить ее «до зубов», добавил он.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщает, что Франция не будет поддерживать идею Трампа по передаче Украине американского оружия за счет европейских стран. В публикации говорится, что французский лидер Эммануэль Макрон давно выступал за то, чтобы европейцы вкладывались в собственное оборонное производство.

Ранее французский депутат назвал Вовану и Лексусу условия отправки войск на Украину.