Французский депутат назвал Вовану и Лексусу условия отправки войск на Украину

Отправка французских войск на Украину возможна только в случае прекращение огня. Об этом в разговоре с российскими пранк-журналистами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) рассказал депутат, глава Комитета по иностранным делам Национального собрания Франции, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Бруно Фукс.

Отмечается что пранкеры вели разговор от лица экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Нет, я думаю, что это возможно, только если будет прекращение огня. Может быть, не мир, но полное прекращение огня и подписание соглашения... Если мы подпишем соглашение о прекращении огня, только тогда мы сможем отправить войска на Украину», — отметил французский политик.

По его словам, даже в случае отправки войск их миссия будет сугубо наблюдательной.

«Да, но просто чтобы это прекращение огня соблюдалось. А не воевать. Я не уверен, что Россия будет этому рада...Но мы сами этому не рады. Но это борьба. Мы должны показать нашу решимость, особенно против русских», — сказал Фукс.

Депутат также выразил пессимизм относительно перспектив помощи Киеву со стороны США.

«Я не вижу никаких признаков того, что вам будет какая-либо помощь. Проблема гораздо глубже», — сказал он.

Кроме того, Фукс указал на сближение президента США Дональда Трампа с Россией.

«В конечном итоге его позиция заключается в том, чтобы наладить отношения с российской стороной, а не с европейской стороной. Я думаю, у президента Трампа есть решения», — сказал политик.

В ходе разговора политик также заявил, что Европа активно готовится к конфискации российских активов.

«Эти дебаты идут очень, очень, очень активно... Я думаю, мы гораздо ближе к изъятию собственности, активов, гораздо ближе с точки зрения общественного мнения, которое сейчас готово в Европе, чтобы забрать собственность», — сказал он.