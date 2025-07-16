Видео удара Израиля по генштабу армии Сирии показали в прямом эфире

Армия Израиля в четверг нанесла повторный авиаудар по зданию генштаба армии Сирии в Дамаске, момент удара попал на видео местного телеканала. Об этом сообщает РИА Новости.

16 июля Армия обороны Израиля атаковала комплекс зданий сирийского генерального штаба в районе Дамаска.

В пресс-службе добавили, что удар по генштабу был нанесен на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает израильское государство.

Накануне канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль нанесет удар по сирийским вооруженным силам в ответ на их атаки на друзские поселения в провинции Сувейда. Израиль подчеркнул, что действия властей Сирии против друзов являются нарушением политики демилитаризации, принятой ранее и предусматривающей недопущение ввода вооруженных сил в южные районы Сирии.

Ранее Дамаск мобилизовал силы армии против боевиков.