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В России объяснили отказ Франции участвовать в плане Трампа по Украине

Политолог Федоров: Франция не может помогать Киеву из-за экономических проблем
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Nicolas Tucat/Pool via Reuters

Франция отказалась участвовать в закупке американского оружия для Украины из-за огромных экономических проблем. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.

«Президент Франции Эммануэль Макрон, конечно, хотел бы выступить в качестве военно-политического лидера Европы и сплотить всех вокруг идеи о помощи Украине, но проблема в том, что в стране сейчас очень большие финансово-экономические проблемы. Если вспомнить, то именно он был первым, кто начал говорить о необходимости ввести воинские контингенты из Европы на Украину. Сейчас идет обсуждение будущего бюджета и правительству нужно сэкономить порядка €40 млрд и ни в коем случае не увеличивать налоговое бремя, иначе оппозиция грозит развалить очередное правительство», — пояснил политолог.

Франции не по карману дополнительные расходы на покупку вооружений у американцев еще и потому, что государственный долг страны перевалил за €3,4 трлн и это больше 100% ВВП. То есть Франция вошла в тройку самых больших должников ЕС вслед за Грецией и Италией, добавил Федоров.

«Кроме того, Макрон всегда выступал за стратегическую автономию Европы, поэтому если сейчас он одобрит покупку вооружений у Соединенных Штатов, то это значило бы сдачу позиций. Передавать Украине старое оружие французам тоже бессмысленно, потому что их снаряды не подходят к американским установкам Patriot», — сказал политолог.

Он считает, что вслед за Францией от покупки американского оружия для Украины откажутся и другие страны Европы.

«Об отказе закупать для Киева американское оружие уже заявила Италия, думаю, что и другие страны ЕС поддержат этот курс. Поэтому вся тяжесть схемы, которую придумал Трамп, ложится на ФРГ и Великобританию. Пока что схема несколько пробуксовывает, так как не все европейские страны выстроились в очередь по команде хозяина Белого дома», — заключил Федоров.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Франция не будет поддерживать идею президента США Дональда Трампа по передаче Украине американского оружия за счет европейских стран. В публикации говорится, что президент Макрон давно выступал за то, чтобы европейцы вкладывались в собственное оборонное производство.

Ранее еще одна страна ЕС отклонила план Трампа по закупке оружия для ВСУ.

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