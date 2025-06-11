Стало известно о просьбе Вэнса к Маску прекратить ссору с Трампом

WSJ: Вэнс и Уайлс звонили Маску с просьбой прекратить ссору с Трампом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс звонили Илону Маску и призывали его прекратить ссору с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации источников WSJ, Вэнс и Уайлс 6 июня в телефонном разговоре с Маском призвали снизить напряженность. Газета отмечает, что американский вице-президент встал на сторону Трампа, но не стал критиковать Маска.

Публичная ссора между Трампом и Маском произошла 5 июня. Миллиардер раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ Трамп предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

После этого в соцсети Х между бывшими приятелями завязалась настоящая перепалка, в ходе которой Маск заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах президента США.

Позже Трамп заявил, что считает примирение с Маском невозможным, отметив, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с миллиардером.

Ранее Трамп отреагировал на слова Маска о сожалении из-за публикаций.