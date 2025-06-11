Трамп отреагировал на слова Маска о сожалении из-за публикаций

Президент США Дональд Трамп посчитал «очень милым», что бизнесмен Илон Маск сожалеет из-за некоторых своих публикаций об американском лидере, передает New York Post.
«Я подумал, что это очень мило, что он так поступил», — сказал Трамп.
До этого американский президент в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post не исключил, что его отношения с Маском могут наладиться, однако заявил, это сейчас не является для него приоритетом.
Утром 11 июня Маск заявил, что его посты о президенте США зашли «слишком далеко».
5 июня между президентом США и предпринимателем завязалась перепалка, в ходе которой Маск заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на президентских выборах.
Ранее аналитики выяснили совместимость Дональда Трампа и Илона Маска.