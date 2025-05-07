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Байден заверил, что дал Украине все необходимое «для обеспечения независимости»

Байден заявил, что дал Украине все необходимое для обеспечения ее независимости
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Jonathan Ernst/Reuters

Бывший президент США Джо Байден заявил, что во время своей каденции дал Украине все необходимое для обеспечения независимости. Так в интервью «Би-би-си» он отреагировал на критику, в том числе из Киева, о недостаточной помощи республике.

«Мы предоставили им [Украине] все необходимое для обеспечения их независимости. И мы были готовы ответить более агрессивно, если бы Путин действительно сделал новый шаг», — сказал Байден.

Он рассказал, что стремился избежать перспективы новой мировой войны, и ему удалось это сделать.

В том же интервью бывший глава государства раскритиковал подход своего преемника Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине, назвав его современной политикой умиротворения. По утверждению экс-президента США, глава РФ Владимир Путин якобы считает Украину «частью матушки России».

Ранее в Британии рассказали, как Зеленский «заманил» Трампа поддерживать Украину.

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