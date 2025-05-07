Байден заверил, что дал Украине все необходимое «для обеспечения независимости»

Байден заявил, что дал Украине все необходимое для обеспечения ее независимости

Бывший президент США Джо Байден заявил, что во время своей каденции дал Украине все необходимое для обеспечения независимости. Так в интервью «Би-би-си» он отреагировал на критику, в том числе из Киева, о недостаточной помощи республике.

«Мы предоставили им [Украине] все необходимое для обеспечения их независимости. И мы были готовы ответить более агрессивно, если бы Путин действительно сделал новый шаг», — сказал Байден.

Он рассказал, что стремился избежать перспективы новой мировой войны, и ему удалось это сделать.

В том же интервью бывший глава государства раскритиковал подход своего преемника Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине, назвав его современной политикой умиротворения. По утверждению экс-президента США, глава РФ Владимир Путин якобы считает Украину «частью матушки России».

Ранее в Британии рассказали, как Зеленский «заманил» Трампа поддерживать Украину.