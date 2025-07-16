В США сообщили, что начали «настоящую работу» по вооружению Украины

Соединенные Штаты начали «настоящую работу» по вооружению Украины. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Теперь, как заявили три официальных лица США, занимающихся вопросами вооружений, начинается настоящая работа», — говорится в сообщении издания.
В настоящее время американские чиновники ведут переговоры с союзниками по НАТО и оценивают, кто какое вооружение готов отправить на Украину, сообщается в материале.
При этом, как отметили источники Reuters, близкие к Кремлю, в Москве считают, что Россия способна преодолеть дальнейшие экономические трудности, включая угрозу президента США Дональда Трампа ввести пошлины США против покупателей российской нефти.
15 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней.