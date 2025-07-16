Зеленский раскрыл главную цель ночных ударов ВС РФ по Украине

Главной целью ночного массированного удара российских военных по территории Украины стала энергетическая инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Одной из мишеней была, в частности, энергетическая инфраструктура», — написал политик.

Зеленский отметил, что под основным ударом находились объекты в Кривом Роге, Виннице, Краматорске и в Харькове. Он добавил, что ремонтники пытаются все восстановить в Кривом Роге, который был атакован с применением баллистической ракеты и беспилотников. На промышленном объекте в Харькове произошел пожар после ударов ВС РФ.

Украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что стране требуется больше средств противовоздушной обороны (ПВО), а также больше дронов-перехватчиков для отражения атак российских военных.

16 июля в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удары по украинским предприятиям энергетического сектора, которые используются в интересах ВСУ. По информации ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. В результате были поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, а также пункты временной дислокации украинских формирований в 148-ми районах. Кроме того, было уничтожено вооружение противника.

Ранее Зеленский попросил у США оружие для удара по Москве.