Политолог объяснил последние высказывания Трампа в адрес России

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России обусловлены влиянием ряда членов Республиканской партии. Такое мнение в беседе с News.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, Трампу было важно показать ужесточение риторики в отношении России в связи с участившимися обвинениями в том, что он не оказывает давления на Москву. В связи с этим политолог не исключил, что последние заявления прозвучали «в рамках публичной игры». Президент США отбивается от давления ястребов, но пытается не подорвать переговорный процесс, подчеркнул Дудаков.

«Даже если пошлины введут, скорее всего, будет сделано большое количество исключений для разных категорий товаров и для разных стран, которые торгуют одновременно и с Россией, и с Соединенными Штатами. Что же касается вооружений, то пока здесь тоже больше вопросов, чем ответов, потому что многие европейские страны не горят желанием закупать оружие у США и отправлять их на Украину», — заявил он.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее республиканцы стали «переобуваться» после смены риторики Трампа по Украине.