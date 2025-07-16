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Республиканцы стали «переобуваться» после смены риторики Трампа по Украине

NYT: республиканцы начали быстро менять позицию по Украине после слов Трампа
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Win McNamee/Reuters

Многие члены Республиканской партии, в течение последних лет критиковавшие военную помощь Украине и требовавшие прекращения участия Вашингтона в конфликте, начали менять свою позицию после последних заявлений президента Дональда Трампа. На это обратила внимание газета The New York Times.

В момент, когда Трамп, «некогда презиравший американскую помощь Украине», изменил свою позицию и объявил о плане ускоренных поставках оружия, республиканцы пытаются сохранить с ним связь, говорится в тексте.

«Это повлекло за собой относительное молчание некоторых ранее ярых противников поддержки Украины и резкий публичный отказ от своей позиции со стороны некоторых ближайших союзников г-на Трампа, многие из которых провели немало времени на Капитолийском холме, выступая против политики, которую они когда-то называли безрассудной, а теперь утверждают, что это блестящая дипломатия великого стратега», — говорится в тексте.

Как пишет газета, зачастую это были «резкие политические развороты», особенно для тех, кто сделал противодействие поддержке Украины центральным элементом своего политического бренда.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампа предупредили, что он уже проиграл в конфликте на Украине.

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