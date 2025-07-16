В США уволили ведущих специалистов по РФ и Украине

NYT: под сокращения в Госдепе США попали специалисты по России и Украине

Госдеп США в ходе программы оптимизации, инициированной госсекретарем Марко Рубио, уволил ряд ведущих и старших специалистов по России и Украине. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, среди примерно 1350 сотрудников, уволенных на прошлой неделе, были старшие аналитики из бюро разведки, в том числе специалисты по России и Украине.

Источники издания утверждают, что сокращения могут привести к утрате ведомством ценного опыта, который мог быть полезен администрации президента США Дональда Трампа в процессе урегулирования конфликта на Украине.

11 июля агентство Associated Press сообщило, что госдеп США увольняет более 1,3 тысячи дипломатов и чиновников в рамках плана президента США Дональда Трампа по масштабной реорганизации ведомства.

Отмечается, что все уволенные сотрудники дипломатической службы будут отправлены в административный отпуск сроком на 120 дней, после чего они официально потеряют свои рабочие места. При этом для большинства из них этот период составит всего 60 дней.

После массового сокращения, Трамп и Рубио подверглись резкой критике со стороны действующих и бывших дипломатов за эту инициативу. По их мнению, сокращение в госдепе ослабит влияние США в противостоянии уже существующим и возникающим угрозам за рубежом.

Ранее сообщалось, что моральный дух сотрудников Госдепа упал из-за массовых увольнений.