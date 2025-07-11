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Стало известно о масштабном сокращении в госдепе США

AP: госдеп США увольняет более 1,3 тысячи дипломатов и чиновников
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Jose Luis Magana/AP

Государственный департамент (госдеп) США увольняет более 1,3 тысячи дипломатов и чиновников в рамках плана президента США Дональда Трампа по масштабной реорганизации ведомства. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источник в госдепе.

«Министерство направляет уведомления об увольнении 1107 госслужащим и 246 сотрудникам дипломатической службы, работающим в США» — сказал изданию собеседник.

Сообщается, что все уволенные сотрудники дипломатической службы будут отправлены в административный отпуск сроком на 120 дней, после чего официально потеряют свои рабочие места. При этом отмечается, что для большинства из них этот период составляет 60 дней.

В статье также утверждается, что президент Трамп и госсекретарь США Марко Рубио подверглись резкой критике со стороны действующих и бывших дипломатов за эту инициативу. По их мнению, сокращение в госдепе ослабит влияние США в противостоянии уже существующим и возникающим угрозам за рубежом.

До этого газета Washington Post (WP) писала, что в госдепе США нарастает недовольство среди сотрудников в связи с планами масштабных сокращений. По данным WP, администрация президента планирует уволить около двух тысяч человек в рамках реорганизации ведомства.

Ранее Трамп назвал главу ФРС «упрямым ослом».

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