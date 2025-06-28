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Моральный дух сотрудников Госдепа упал из-за массовых увольнений

WP: сотрудники Госдепа США деморализованы из-за планов массовых увольнений
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Depositphotos

В Государственном департаменте США нарастает недовольство среди сотрудников в связи с планами масштабных сокращений. Как сообщает Washington Post (WP), администрация президента Трампа планирует уволить около двух тысяч человек в рамках реорганизации ведомства.

Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил о необходимости сократить бюрократию и оптимизировать расходы, отметив, что за последние 25 лет структура Госдепа значительно разрослась, что снизило эффективность его работы.

Особое недовольство вызвал призыв руководства работать сверхурочно для помощи американцам на Ближнем Востоке на фоне готовящихся увольнений. Хотя перемирие между Израилем и Ираном снизило нагрузку, многие сотрудники считают такую политику руководства оскорбительной.

Окончательное решение о сокращениях будет зависеть от вердикта Верховного суда США.

В конце мая сообщалось, что администрация Дональда Трампа отправила в административный отпуск более 100 сотрудников Совета национальной безопасности.

Ранее Трамп назвал главу ФРС «упрямым ослом».

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