На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армения подала заявку на вступление в ШОС

Пашинян: Армения обратилась в ШОС для вступления в организацию
close
Sergei Grits/AP

Армения официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Мы обратились с заявкой на членство в ШОС. Это укладывается в логику нашей сбалансированной внешней политики», — сказал он.

На данный момент в ШОС входят Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Индия, Иран и Пакистан.

В начале июня в МИД Армении заявили, что республика выразила желание стать членом ШОС.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов во время выступления на открытии встречи секретарей Совбезов стран ШОС в Пекине заявил, что пора подумать о размораживании отношений стран-членов ШОС с Афганистаном.

Ранее стало известно, когда пройдет совет глав правительств ШОС в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами