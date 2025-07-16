Армения подала заявку на вступление в ШОС

Пашинян: Армения обратилась в ШОС для вступления в организацию

Армения официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Мы обратились с заявкой на членство в ШОС. Это укладывается в логику нашей сбалансированной внешней политики», — сказал он.

На данный момент в ШОС входят Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Индия, Иран и Пакистан.

В начале июня в МИД Армении заявили, что республика выразила желание стать членом ШОС.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов во время выступления на открытии встречи секретарей Совбезов стран ШОС в Пекине заявил, что пора подумать о размораживании отношений стран-членов ШОС с Афганистаном.

Ранее стало известно, когда пройдет совет глав правительств ШОС в Москве.