Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

«Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», — говорится в сообщении.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов во время выступления на открытии встречи секретарей Совбезов стран ШОС в Пекине заявил, что пора подумать о размораживании отношений стран-членов ШОС с Афганистаном.

Дипломат напомнил, что в настоящее время координация работы на афганском направлении ведется в рамках таких региональных площадок, как «Московский формат консультаций», «Механизм стран соседей» и других.

26 июня глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что военным ведомствам стран — членов ШОС необходимо наращивать коллективные действия для противодействия терроризму и другим угрозам.

Ранее в Армении одобрили закон о национализации «Электрических сетей» Карапетяна.