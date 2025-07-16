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Трампа предупредили, что он уже проиграл в конфликте на Украине

Полковник Макгрегор: США проигрывают, прямо участвуя в конфликте на Украине
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Evelyn Hockstein/Reuters

Соединенные Штаты проигрывают в конфликте на Украине, лучшее, что президент Дональд Трамп может сделать – дистанцироваться от него. Такое мнение высказал отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Это его [Трампа] война. И вот итоговое мнение для Трампа: он ее проигрывает. Он не хочет и не любит проигрывать. Что же, я бы сказал, что в этот раз он проиграл», — сказал Макгрегор.

По его оценке, лучший шаг для американского президента – дистанцироваться от событий на Украине и надеяться, что никто не заметит его отсутствия, либо переключить внимание на другую тему.

Трамп на самом деле продолжает политику экс-президента Джо Байдена, которую ранее неоднократно критиковал, утверждает эксперт.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Позже агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что президент России Владимир Путин намерен продолжать спецоперацию на Украине, пока Запад не согласится на выдвинутые Москвой условия мира, не обращая внимания на угрозы американского лидера Дональда Трампа об ужесточении санкций.

Ранее экс-премьер России назвал общие черты Путина и Трампа.

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