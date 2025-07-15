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В Совфеде объяснили запрет Трампа Зеленскому бить по Москве

Сенатор Пушков: запретом бить по Москве Трамп попытался опровергнуть сказанное
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Заявлением о том, что президент Украины Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве» американский лидер Дональд Трамп попытался опровергнуть ранее сказанное, либо показать, что он такого не говорил. Об этом в своем Telegram-канале написал заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Он также указал, что Трамп исключил поставки Украине ракет JASSM, способных долетать до Москвы.

«Явно [Трамп] хочет показать, что не хочет резкой эскалации в отношениях с Москвой. Но объективно его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности», — написал Пушков.

Комментарии президента США появились после того, как газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, согласно которому глава Белого дома призывал Киев наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии заставить Россию сесть за стол переговоров.

Также американская газета Washington Post опубликовала статью со ссылкой на источник, в которой утверждалось, что президент США якобы призвал украинского лидера усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по российской столице.

Ранее Трамп предупредил Россию и Украину о соглашении за 50 дней.

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