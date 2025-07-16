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«Дипломатия чековых книжек» помогла Мерцу изменить мнение Трампа по Украине

WSJ: Мерц убедил Трампа поставлять Украине оружие «дипломатией чековых книжек»
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Kevin Lamarque/Reuters

Ужесточение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к России стало результатом многомесячной кампании европейских лидеров, особенно канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что немецкому канцлеру, который сам занимался бизнесом, было легко установить контакт с Трампом. В публикации говорится, что американский лидер согласился на поставки Украине ЗРК Patriot за счет Берлина после того, как поговорил с Мерцем по телефону.

«Мерц нашел правильный подход и теперь может разговаривать с Трампом по мобильному телефону и заниматься дипломатией чековых книжек», — сказал бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны Германии Нико Ланге.

Он подчеркнул, что Мерц, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона и других, действительно может подкрепить слова делами.

Телефонный разговор Трампа и Мерца состоялся 11 июля. По данным WSJ, канцлер ФРГ дал согласие на закупку пяти систем Patriot для Украины, но добавил, что ему нужно обсудить этот вопрос с другими европейскими лидерами.

Спустя три дня после этой беседы, 14 июля, Трамп пообещал поставить Украине новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее Франция отклонила план Трампа по совместной закупке оружия для Украины.

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