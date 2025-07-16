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В США усомнились в реальном изменении отношения Трампа к Путину

Conversation: Трамп лишь публично изменил отношение к Путину
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Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп «лишь публично» изменил отношение к российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом пишет Conversation.

Как отмечает автор статьи, американский лидер может сказать, что «разочарован» Путиным, но он не назвал его «агрессором», а в недавнем прошлом даже в какой-то момент обвинял Украину в начале российской спецоперации. Кроме того, Трамп не требовал, чтобы Россия отказалась от 20% территории Украины, говорится в публикации.

Журналист обратил внимание, что Трамп также умалчивает о том, какие обязательства Вашингтон возьмет на себя в плане обеспечения безопасности и стабильности Украины после окончания боевых действий.

Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли, как Россия использует отведенные Трампом 50 дней.

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