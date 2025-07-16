Антирейтинг Трампа обновил рекорд

Рейтинг неодобрения действий президента США Дональда Трампа обновил рекорд. Это следует из результата опроса YouGov/Economist, на который ссылается газета The Hill.

Согласно результатам исследования, политикой Трампа недовольны 55% опрошенных граждан. 41% респондентов одобряют его курс.

При этом несколькими неделями ранее показатели составляли 53% и 42% соответственно.

Отмечается, что падение рейтинга происходит в основном из-за снижения и так минимальной поддержки со стороны демократических избирателей и тех, кто не предпочитает ни одну из партий.

14 июня, в день рождения Дональда Трампа, в центре Вашингтона собрались сотни людей, требующих его отставки. Демонстранты, сопровождаемые полицией, прошли по главным улицам города к Белому дому. Они несли транспаранты и плакаты. Организаторы при этом не смогли назвать точное количество участников.

Акция называлась No Kings («Нет Королям»). Это масштабное мероприятие, связанное с обвинениями оппозиции в авторитарных наклонностях Трампа. Сам президент США не соглашается с такими сравнениями, утверждая, что ему приходится проходить «круги ада» для реализации своей политики.

Ранее Трампа предупредили, что он уже проиграл в конфликте на Украине.