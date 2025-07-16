Шойгу напомнил об обещаниях Трампа по поставкам оружия Украине

Президент США Дональд Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании обещал отказаться от бесплатных поставок оружия Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью газете «Коммерсантъ».

Как напомнил Шойгу, американский лидер неоднократно заявлял о том, что происходящее на Украине — «это не его война», и призывал европейские страны нести большую финансовую ответственность за собственную безопасность. Трамп также обещал заставить Европу покупать оружие в интересах Киева, отказавшись от безвозмездных поставок, добавил он.

По мнению секретаря Совбеза, не случайно постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отмечал, что дни, когда Соединенные Штаты тратили несчетное количество денег своих налогоплательщиков на помощь Украине, ушли в прошлое, и теперь эта ответственность лежит на плечах европейцев.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее авторы законопроекта о санкциях против России поддержали новый план Трампа.