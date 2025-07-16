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В Совфеде указали на утрату Украиной права говорить о границах 1991 года

Сенатор Косачев: Украина потеряла право говорить о границах 1991 года
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Илья Питалев/РИА Новости

Украина потеряла возможность ссылаться на границы 1991 года и территориальную целостность, поскольку сама же нарушила положения Декларации о государственном суверенитете. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, Киев нарушил ряд положений документа, в том числе принцип всеобщего равенства и свободы независимо от национальности, принцип нейтралитета и три ядерных принципа.

Политик указал, что Декларация была единственным правовым основанием для России признавать независимость Украины. Но Киев нарушил права русскоговорящих украинцев, пошел на сближение с НАТО и заговорил о создании ядерного оружия.

«Останься НАТО в границах 1991 года, Украина бы тоже могла остаться в границах 1991 года. Но сейчас это уже история, которая, как известно, не знает сослагательного наклонения», — написал Косачев.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина на переговорах с Российской Федерацией выдвигает нереалистичное требование о возвращении к границам 1991 года.

В мае экс-главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине восстановить границы 1991 или 2022 годов. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев назвал данное заявление запоздалым.

Ранее на Украине оценили желание населения воевать до выхода на границы 1991 года.

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