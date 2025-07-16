Трамп 16 июля прибудет в Катар

Axios: Трамп 16 июля встретится с премьером Катара для обсуждения Газы и Ирана

Президент США Дональд Трамп 16 июля встретится с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани для обсуждения прекращения огня в секторе Газа и ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что американский лидер добивается возобновления переговоров между Вашингтоном и Тегераном для достижения нового ядерного соглашения, а также хочет добиться освобождения израильских заложников, похищенных радикалами ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа.

9 июля ХАМАС объявил, что в рамках переговоров о прекращении огня в палестинском анклаве согласился вернуться десять заложников. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон заявил, что есть неплохие шансы договориться с ХАМАС о прекращении огня в Газе и освободить из плена всех заложников.

В столице Катара Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Стороны работают над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.

Ранее Трамп заявил, что США очень близки к сделке по Газе.