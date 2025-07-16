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Трамп заявил, что не рассматривает Бессента основным кандидатом на пост главы ФРС

Трамп: кандидатура Бессента на пост главы ФРС не является основной
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Matt Kelley/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что удовлетворен деятельностью Скотта Бессента на посту министра финансов страны, поэтому не рассматривает его в качестве основного кандидата на должность следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне своей же критики действующего руководителя ведомства Джерома Пауэлла. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о кандидатуре Бессента на пост главы ФРС, Трамп подчеркнул, что ему нравится работа министра финансов, поэтому перевод Бессента в ФРС маловероятен.

8 июля Трамп заявил, что председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен уйти в отставку, чтобы ключевая ставка в стране снизилась.

29 июня Трамп назвал тупым Пауэлла, отказавшегося снижать ключевую ставку.

Ранее Трамп рассказал о выборе кандидатов на пост главы ФРС.

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