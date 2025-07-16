Трамп заявил, что не рассматривает Бессента основным кандидатом на пост главы ФРС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что удовлетворен деятельностью Скотта Бессента на посту министра финансов страны, поэтому не рассматривает его в качестве основного кандидата на должность следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне своей же критики действующего руководителя ведомства Джерома Пауэлла. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о кандидатуре Бессента на пост главы ФРС, Трамп подчеркнул, что ему нравится работа министра финансов, поэтому перевод Бессента в ФРС маловероятен.

8 июля Трамп заявил, что председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен уйти в отставку, чтобы ключевая ставка в стране снизилась.

29 июня Трамп назвал тупым Пауэлла, отказавшегося снижать ключевую ставку.

Ранее Трамп рассказал о выборе кандидатов на пост главы ФРС.