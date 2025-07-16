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Трамп рассказал, как будет бороться с Китаем

Трамп заявил, что будет бороться с Китаем очень дружелюбно
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Ken Cedeno/Reuters

Вашингтон будет бороться с Пекином «очень дружелюбно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в американском Питтсбурге, передает агентство Reuters.

Кроме того, глава Белого дома высоко оценил новое торговое соглашение, подписанное с Индонезией.

Также Трамп заявил о возможности заключения и других торговых сделок, в том числе с Индией.

11 июля министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Пекин рассчитывает на объективное, рациональное и прагматичное отношение американской администрации к КНР. По его словам, китайская сторона надеется на то, что Вашингтон будет вести политику, направленную на мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество двух государств.

Ранее Рубио оценил вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина.

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