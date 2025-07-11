В Китае высказались о перспективе отношений с США

Пекин рассчитывает на объективное, рациональное и прагматичное отношение Вашингтона к Китаю. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио, передает РИА Новости.

По словам министра, китайская сторона надеется на то, что США будет вести политику, направленную на мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

Переговоры госсекретаря США с министром иностранных дел Китая анонсировали накануне. Рубио обещал поднять в ходе встречи вопрос поддержки России со стороны Китая. Он отметил, что Пекин явно помогает Москве, стараясь оставаться незамеченным.

По итогам встречи, министерство иностранных дел КНР опубликовало заявление, в котором говорится о том, что стороны договорились укреплять дипломатические каналы и диалог на всех уровнях и во всех областях. Кроме того, представители условились искать пути расширения сфер сотрудничества, разрешая разногласия.

Ранее Рубио оценил вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина.