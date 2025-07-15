На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Азии заявили, что Россия стоит во главе прогрессивного человечества

В Бахрейне считают, что Россия стоит во главе прогрессивного человечества
close
Hamad I Mohammed/Reuters

Председатель Консультативного совета Национального собрания Бахрейна Али бен Салех ас-Салех заявил, что Россия стоит во главе прогрессивного человечества. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее заявление представитель Бахрейна сделал во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Россия - это та страна, которая стоит во главе прогрессивного человечества. РФ продолжает развиваться, и мы с большим интересом следим за ее развитием», — отметил он.

Али бен Салех ас-Салех добавил, что Бахрейн высоко ценит отношения между двумя странами.

Недавно министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с представителями дипломатических миссий заявил, что Российская Федерация готовится к отмене виз с рядом стран Ближнего Востока и Азии. Речь идет о таких странах, как Иордания, Мьянма и Бахрейн. Кроме того, российская сторона расширит список стран на электронную визу (сейчас их 64) и рассмотрит возможность введения многократного использования такой визы.

Ранее Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами