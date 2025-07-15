В Бахрейне считают, что Россия стоит во главе прогрессивного человечества

Председатель Консультативного совета Национального собрания Бахрейна Али бен Салех ас-Салех заявил, что Россия стоит во главе прогрессивного человечества. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее заявление представитель Бахрейна сделал во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Россия - это та страна, которая стоит во главе прогрессивного человечества. РФ продолжает развиваться, и мы с большим интересом следим за ее развитием», — отметил он.

Али бен Салех ас-Салех добавил, что Бахрейн высоко ценит отношения между двумя странами.

Недавно министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с представителями дипломатических миссий заявил, что Российская Федерация готовится к отмене виз с рядом стран Ближнего Востока и Азии. Речь идет о таких странах, как Иордания, Мьянма и Бахрейн. Кроме того, российская сторона расширит список стран на электронную визу (сейчас их 64) и рассмотрит возможность введения многократного использования такой визы.

Ранее Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна.