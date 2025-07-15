В Грузии заявили о шантаже со стороны ЕС из-за антироссийских санкций

Европейский союз шантажирует Грузию, в том числе отменой безвизового режима, из-за отказа ввести антироссийские санкции и открыть «второй фронт». Об этом заявил мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Нынешняя европейская бюрократия изменила подлинным европейским ценностям», — подчеркнул Каладзе.

Но компромисса с Брюсселем, чтобы пострадали национальные интересы Грузии, не будет, добавил он.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источник, дипломаты Евросоюза обсудят отмену безвизового режима с Грузией в знак несогласия с подавлением властями протестов.

Предполагается, что такая мера может быть использована для давления на грузинские власти.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе охарактеризовал проходящие в Тбилиси антиправительственные протесты как искусственные и выразил уверенность, что они финансируются извне.

Ранее в Грузии обвинили ЕС в выделении гранта экстремистской организации.