Европейский союз намерен выделить €900 тыс. грузинской радикальной неправительственной организации «Сапари» («Приют»). Об этом сообщил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Эта организация «Сапари» не признает демократические институты и законы, ведет кампанию ненависти, организует акции с призывами свержения избранной власти», — рассказал парламентарий.

Это все, что надо знать о связи Брюсселя с экстремизмом, подчеркнул он.

Как заявлял премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, власти республики ожидают улучшения отношений с Евросоюзом, но Брюссель лишь продолжает оказывать давление.

При этом он выразил надежду, что в перспективе в ЕС произойдут определенные изменения в отношении Грузии.

Незадолго до этого посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский сообщил, что Грузия может на длительный срок потерять возможность присоединиться к Евросоюзу.

Ранее в Грузии предложили США разработать взаимовыгодную «дорожную карту».