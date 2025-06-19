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Госслужащим на Украине не разрешат иметь двойное гражданство

Сибига: чиновникам и судьям на Украине не разрешат иметь двойное гражданство
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Чиновники и судьи на Украине по-прежнему не смогут получить паспорт другой страны, несмотря на принятый 18 июня Верховной радой закон о легализации в стране двойного гражданства. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дипломат напомнил, что в законе прописана невозможность множественного гражданства с Российской Федерацией, а также «странами, не признающими территориальную целостность Украины».

Однако издание «Судебно-юридическая газета» пишет, что в тексте закона не содержится отдельное упоминание о госслужащих или судьях, а поправки, которые регулировали бы этот вопрос, не были включены в итоговый документ.

Издание отмечает, что в законе о статусе судей оговаривается, что приобретение второго гражданства является основанием для прекращения полномочий судьи, то есть нормы вступают в противоречие. Кроме того, правительство Украины должно в течение полугода внести в Раду законопроекты по урегулированию занятия госдолжностей украинцами, которые имеют гражданство другой страны с учетом угроз нацбезопасности. Известно, что похожий законопроект поступил в Раду в 2022 году.

18 июня Верховная рада приняла законопроект, подразумевающий право украинцев на двойное гражданство. Также законопроект предусматривает лишение гражданства Украины тех лиц, которые вступили в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, которые получили российский паспорт, осужденных за «создание угрозы безопасности и интересам Украины», — то есть за коллаборационизм и государственную измену.

Ранее на Украине пограничники отказались пускать блогера из-за российского штампа.

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