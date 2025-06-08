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На Украине пограничники отказались пускать блогера из-за российского штампа

РИА: на Украине отказались пускать блогера Озтюрка из-за подозрения в шпионаже
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Shutterstock

Турецкий тревел-блогер Толга Озтюрк, имеющий российский штамп в паспорте, не смог пересечь границу с Украиной и был подвергнут допросу. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, блогер отправился с вокзала в Кишиневе в Киев, как планировалось, в пути он должен был пробыть примерно 19 часов. Однако, его вместе с оператором и неким гражданином Китайской народной республики, сняли с рейса на станции Могилев-Подольский.

По словам Озтюрка, их отвели на допрос, перед этим у блогера конфисковали смартфон, изучили все фотографии в галерее, которые в том числе были сняты и в России. После этих манипуляций военные обыскали блогера.

Также Озтюрк рассказал, что пограничников крайне интересовало его отношение к России. В беседе с ними блогер заявил, что «любит Украину и посещал ее уже шесть раз».

В мае сообщалось, что в Харькове издательство «Клуб семейного досуга объявило в соцсетях о решении уничтожить тираж книги американской писательницы Софи Ларк после волны критики в украинских соцсетях. Причиной стало то, что некоторые пользователи и блогеры обвинили автора в «романтизации России».

Ранее украинский блогер назвал слова Зеленского о встрече с Путиным игрой на публику.

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