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Политолог: Орбан усилит раскол в ЕС из-за мобилизации венгра на Украине

Политолог Скачко: Орбан не оставит без внимания издевательства ТЦК над венгром
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Осуждение Будапештом издевательств над венгром в ходе мобилизации на Украине усугубит раскол в Европейском союзе по вопросу поддержки Киева. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«Думаю, [премьер-министру Венгрии Виктору] Орбану удастся в очередной раз «качнуть» Евросоюз и углубить раскол среди его руководства. Европейская общественность еще раз убедится в антигуманности киевских властей. Но официально Брюссель, как обычно, предпочтет отмолчаться, ожидая сигналов из Вашингтона», — сказал эксперт.

России же раскол в ЕС выгоден, равно как и наглядное подтверждение несостоятельности объединения даже в вопросе защиты собственных граждан, добавил он.

Речь идет об инциденте, который произошел с 45-летним венгром Йожефом Шебештьеном в Закарпатской области на Украине. В рамках насильственной мобилизации мужчину затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями. В результате он не выжил.

В связи с этим Орбан потребовал от руководства Евросоюза ввести санкции против Украины.

Ранее европейская страна отказалась финансировать поставки оружия Киеву.

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