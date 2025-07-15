Политолог Скачко: Орбан не оставит без внимания издевательства ТЦК над венгром

Осуждение Будапештом издевательств над венгром в ходе мобилизации на Украине усугубит раскол в Европейском союзе по вопросу поддержки Киева. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«Думаю, [премьер-министру Венгрии Виктору] Орбану удастся в очередной раз «качнуть» Евросоюз и углубить раскол среди его руководства. Европейская общественность еще раз убедится в антигуманности киевских властей. Но официально Брюссель, как обычно, предпочтет отмолчаться, ожидая сигналов из Вашингтона», — сказал эксперт.

России же раскол в ЕС выгоден, равно как и наглядное подтверждение несостоятельности объединения даже в вопросе защиты собственных граждан, добавил он.

Речь идет об инциденте, который произошел с 45-летним венгром Йожефом Шебештьеном в Закарпатской области на Украине. В рамках насильственной мобилизации мужчину затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями. В результате он не выжил.

В связи с этим Орбан потребовал от руководства Евросоюза ввести санкции против Украины.

Ранее европейская страна отказалась финансировать поставки оружия Киеву.