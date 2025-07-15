Венгрия обсудит принудительную мобилизацию на Украине в ЕС

Сийярто обещал поднять вопрос в ЕС о принудительной мобилизации на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поднимет вопрос о принудительной мобилизации на Украине в ЕС. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Сийярто, Киев перешел «на новый уровень», забив карпатского венгра во время принудительной мобилизации.

«Я подниму этот вопрос сегодня в Брюсселе. Каждый должен четко высказаться о том, считает ли приемлемой практику принудительной мобилизации на Украине, что в нормальном должно было бы возмутить весь мир», — отметил политик.

45-летний Йожеф Шебештьен не выжил после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра Шебештьена опубликовала кадры, на которых сотрудники ТЦК издеваются над ее братом.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о заинтересованности Будапешта в скорейшем урегулировании украинского конфликта. Причиной данной позиции он назвал мобилизацию в ряды украинской армии закарпатских венгров.

Ранее жители Украины стали активнее сообщать о передвижениях ТЦК.