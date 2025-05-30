Стало известно об ультиматуме Макрона Китаю

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Китая не допускать присутствие военных из Корейской народной демократической республики (КНДР) на «европейской территории», пригрозив в противном случае расширением действий НАТО в Азии. Об этом сообщает ТАСС.

Французский лидер на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» заявил, что в течение последних лет выступал против того, чтобы НАТО играла какую-либо роль в Азии. Однако, по словам Макрона, «совместные действия России и КНДР на европейской земле» является большим вопросом для Запада.

«И именно поэтому, если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовала в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен не допустить, чтобы КНДР была задействована на европейской территории», — заключил Макрон.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

Ранее Шойгу оценил значение боевого товарищества России и КНДР.