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В Госдуме возмутились условным сроком «крышевателю» нелегальной миграции на Ямале

Слуцкий: организаторам нелегальной миграции в РФ не должны давать условные сроки
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Максим Блинов/РИА Новости

ЛДПР намерена содействовать тому, чтобы из судебной практики в России исключили условные сроки для организаторов незаконной миграции, партия выступает за ужесточение наказаний за такую деятельность. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе ЛДПР.

14 июля газета «Коммерсантъ» сообщала, что городской суд Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) назначил условный срок в 2,5 года лидеру национальной диаспоры за организацию незаконной миграции.

«ЛДПР приложит все усилия, чтобы исключить из судебной практики условные сроки для организаторов нелегальной миграции», — приводит пресс-служба слова главы партии Леонида Слуцкого.

В 2024 году за организацию незаконной миграции в России было осуждено 879 человек, однако только 166 из них получили реальные сроки заключения, добавил он.

В этой связи ЛДПР инициировала и поддержала ряд законов, которые предусматривают за подобные преступления конфискацию имущества, лишение свободы до пяти лет, а также штрафы до 10 млн рублей, сообщил глава партии.

«Мы добьемся, чтобы российское законодательство действовало одинаково строго на всей территории страны», — подытожил политик.

Как заявил Слуцкий, ЛДПР намерена добиться пересмотра решения местного суда в сторону ужесточения наказания для «крышевателя» нелегалов. Будет направлен запрос в Генпрокуратуру России, а также задействовано местное отделение ЛДПР для контроля над решением вопроса.

13 июля главу полиции аэропорта Нижнего Новгорода Мусаева задержали по подозрению в организации нелегальной миграции.

Ранее в Екатеринбурге задержали инспектора полиции за организацию нелегальной миграции.

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