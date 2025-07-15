Было бы неплохо, если бы канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил, кого он имеет ввиду, заявляя: «Мы не сдадимся». Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил политолог Сергей Станкевич, комментируя обращения немецкого политика к руководству РФ, США и Словакии.

«Мы» — это кто? Глубинная европейская, байденовская, глобалистская элита? Которая до сих пор пока в ключевых странах Европы доминирует. И которую [президент США Дональд] Трамп собирается поэтапно вытеснять?», — задается вопросом эксперт.

По его мнению, эта элита надеется пережить правление Трампа за счет продления конфликта на Украине. Однако, сдаваться все равно придется, поскольку процесс обновления европейского чиновничьего аппарата неизбежен, подчеркнул Станкевич.

11 июля Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме выступил с обращениями к руководству РФ, США и Словакии.

Так, первое обращение политика было для Москвы и президента РФ Владимира Путина. Оно было кратким: «Мы не сдадимся», — сказал Мерц.

Второе послание канцлер ФРГ адресовал Дональду Трампу. В нем он попросил американского лидера остаться с европейцами. Премьер-министру Словакии Роберту Фицо он «настоятельно» порекомендовал прекратить сопротивление и «открыть путь к 18 пакету санкций» в рамках Европейского союза.

Ранее Лавров уличил Мерца в цитировании начальников концлагерей.