На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ заявили об «очень позитивных сигналах» из США по закупке Patriot для Украины

МИД Германии заявил о позитивных сигналах из США по покупке Patriot для Украины
true
true
true
close
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Германия получила «очень позитивные сигналы» из США по вопросу покупки систем ПВО Patriot для последующей передачи Украине. Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства ФРГ, передает Sky News.

«Сейчас ведутся обсуждения относительно условий реализации, то есть сколько систем будет, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться», — сообщил представитель МИД Германии.

13 июля президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине дополнительных вооружений, включая ракеты для комплексов Patriot. При этом американский лидер еще не решил, сколько боеприпасов будут поставлены на Украину. Он подчеркнул, что для Вашингтона все подобные манипуляции — это «просто бизнес».

Глава государства подчеркнул, что Вашингтон не будет платить за поставки оружия в зону конфликта. Ожидается, что это сделает Европейский союз. Данную инициативу хозяин Белого дома планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, встреча запланирована на 14 июля.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что диалог с США принесет больше, чем «язык давления».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами