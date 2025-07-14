В ФРГ заявили об «очень позитивных сигналах» из США по закупке Patriot для Украины

МИД Германии заявил о позитивных сигналах из США по покупке Patriot для Украины

Германия получила «очень позитивные сигналы» из США по вопросу покупки систем ПВО Patriot для последующей передачи Украине. Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства ФРГ, передает Sky News.

«Сейчас ведутся обсуждения относительно условий реализации, то есть сколько систем будет, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться», — сообщил представитель МИД Германии.

13 июля президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине дополнительных вооружений, включая ракеты для комплексов Patriot. При этом американский лидер еще не решил, сколько боеприпасов будут поставлены на Украину. Он подчеркнул, что для Вашингтона все подобные манипуляции — это «просто бизнес».

Глава государства подчеркнул, что Вашингтон не будет платить за поставки оружия в зону конфликта. Ожидается, что это сделает Европейский союз. Данную инициативу хозяин Белого дома планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, встреча запланирована на 14 июля.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что диалог с США принесет больше, чем «язык давления».