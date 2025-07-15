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В Раде рассказали о причинах скорого поражения Украины

Дубинский: нехватка оборонительного оружия приближает поражение Украины
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Oleg Petrasiuk/AP

ВСУ на фоне наступления ВС России вынуждены уходить в оборону, поэтому украинской армии нужно оборонительное вооружение. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«Не имея возможности наступать, Украина вынуждена уходить в оборону по всей линии фронта, что требует смещения акцента на оборонительное вооружение», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Дубинского, потенциал украинской армии серьезно снижается из-за нехватки личного состава.

Потребность Украины в системах ПВО приводит к тому, что они быстро «вымываются» со складов союзников Киева, оставляя уже их тылы не прикрытыми.

«В совокупности, это ставит вопрос поражения Украины», — подытожил он.

14 июля экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявлял, что вооруженные силы Украины (ВСУ) в условиях длительного конфликта «на истощение» и отсутствия необходимых технологий не смогут долго оказывать сопротивление на фронте.

Ранее Орбан заявил, что ни у кого нет смелости признать поражение Украины.

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