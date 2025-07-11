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Орбан заявил, что ни у кого нет смелости признать поражение Украины

Орбан: Украина и Европа проиграли в конфликте с Россией
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Bernadett Szabo/Reuters

Украина проиграла в конфликте с Россией, поражение также потерпела Европа. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«У такого рода войн нет решения, и украинцы практически проиграли эту войну. Украина проиграла эту войну вместе с Европой», — подчеркнул он.

По словам Орбана, сегодня ни у кого не хватает духу признать поражение Киева.

До этого венгерский премьер говорил о том, что Европа руками Украины ведет войну против России.

Венгрия не согласна с такой политикой и выступает за скорейшее прекращение огня, добавил Орбан.

По словам Орбана, для Брюсселя присоединение Украины является жизненно важным вопросом. Речь идет, по словам Орбана, о предотвращении политического ущерба и хорошем бизнесе в разгар проигранной войны.

Ранее в США назвали самую главную проблему Украины.

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