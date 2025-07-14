Залужный заявил, что Украина не готова к «войне на истощение» с Россией

Залужный: Украина долго не протянет в «войне на истощение» с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в условиях длительного конфликта «на истощение» и отсутствия необходимых технологий не смогут долго оказывать сопротивление на фронте. Об этом заявил посол страны в Великобритании, экс-главком украинской армии Валерий Залужный в видеозаписи, опубликованной в его YouTube-канале.

Залужный отметил, что в целом развитие технологий в военной сфере позволяет украинцам бороться дешевым и массовым оружием против дорогого российского. По его словам, это «вроде бы дает шанс Украине держать удар». При этом он добавил, что оказывать долговременное сопротивление ВСУ все-таки не могут.

«Однако <…> невозможность обеспечить себя всем спектром оборонных возможностей из-за отсутствия высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение», — сказал он.

Бывший главком ВСУ отметил, что в сложившейся ситуации Киев стал «мега заказчиком» оружия, как устаревшего, так и нового.

До этого Залужный заявил, что НАТО не готово к «войне на истощение» с Россией. По его словам, ни Британия, ни другие страны сегодня не готовы отбить нападение на две тысячи целей сразу.

Он пояснил, что средства борьбы с воздушными атаками остаются дорогими, а их количество ограничено. Залужный предположил, что системы ПВО стран НАТО можно полностью «разрядить» всего за два-три месяца.

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