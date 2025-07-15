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В Совфеде оценили возможность достижения соглашения с Украиной за 50 дней

Климов: Россия не ставит задачи урегулирования конфликта с Украиной за 50 дней
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Александр Кряжев/РИА Новости

Российская сторона не ставит перед собой задачи достижения соглашения с Украиной за 50 дней. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил сенатор Совета федерации Андрей Климов.

Он отметил, что главным для РФ остается решение задач нацбезопасности. Политик подчеркнул, что суверенная Россия не будет «подстраиваться под чьи-то хотелки».

«Мы не будем стараться достигнуть соглашения с Украиной за 50, 150 или 500 дней, а будем разбираться столько, сколько потребуется. Это вопрос национальной безопасности, и решать его мы будем, исходя из собственных интересов и в соответствии с Конституцией», — сказал Климов.

Сенатор назвал бессмысленным обсуждение того, возможно ли заключение мира России и Украины в течение 50 дней, к чему призвал президент США Дональд Трамп. Климов подчеркнул, что на первом месте должно быть реальное урегулирование конфликта.

«Мы не будем ни под кого подстраиваться. У нас есть национальные интересы, мы их отстаиваем», — заключил он.

Накануне президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил ввести вторичные пошлины в 100% против России, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине.

Ранее политолог назвал блефом сообщения о «секретном оружии» Трампа против РФ.

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