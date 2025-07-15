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«Болтать — не мешки ворочать»: в Госдуме оценили ультиматум Трампа в адрес России

Депутат Бутина: вестись на очередное громкое заявление Трампа не стоит
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Максим Блинов/РИА Новости

России не стоит реагировать на ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России, американский президент уже много раз менял свою позицию по Украине. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Трамп уже столько раз на 180 градусов менял свою позицию, что вестись на очередное громкое заявление не стоит. Идем своим курсом. От слов еще никому не полегчало, а Украине с каждым днем все хуже. Как у нас в поговорке: болтать — не мешки ворочать», — отметила она.

Москве правильно «держать строй» и идти вперед к поставленным целям, добавила депутат.

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем ПВО Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование — «объявление оказалось скромнее, чем ожидали», пишет немецкий журнал Spiegel.

Ранее некоторые сторонники Трампа выступили против принятия законов о помощи Украине.

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