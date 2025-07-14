СВР: молдаване по планам НАТО станут «пушечным мясом» в боях против России

Граждане Молдавии, согласно планам НАТО, должны стать «пушечным мясом» в боях против российской армии. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Как стало известно российской разведке, в случае прямого столкновения НАТО с РФ главный удар примут на себя молдаване. Для этого руководство альянса заставляет Кишинев переходить на натовские концепции ведения войны.

«Молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса. Развертываются профильные учебно-тренировочные центры», — говорится в сообщении.

По данным СВР, президент Молдавии Майя Санду и ее окружение хотят отдать республику натовцам, чтобы они «стерли» ее о Россию. В сообщении отмечается, что реализация такого сценария станет для Молдавии началом конца.

До этого Telegram-канал «Молдовsky» сообщил, что молдавские военные, которых направили на Украину по договоренности Майи Санду с украинским президентом Владимиром Зеленским, были ликвидированы в конце июня при ударе ВС РФ по полигону ВСУ в Херсонской области.

По данным источника в оборонном ведомстве Молдавии, контрактники из Молдавии проходили подготовку на полигоне, который атаковали российские военные. Их отправили на обучение и перенимание военного опыта.

Ранее в Кишиневе заявили, что Молдавию превращают в анклав против РФ.