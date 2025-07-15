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В Госдуме рассказали о стратегии России на фоне угроз Трампа

Депутат Новиков: России нужно развивать экономику и оборонку, отвечая на угрозы
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Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу следует ставить ультиматумы не России, а Украине, потому что именно Киев срывает процесс мирного решения конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Москва не раз заявляла об открытости к диалогу и желании положить конец украинскому кризису, но именно Киев раз за разом саботирует процесс мирного урегулирования и нарушает договоренности. Если и ставить ультиматумы, то недоговороспособному киевскому режиму, а не Москве», — подчеркнул он.

Сам ультиматум Трампа России депутат назвал «данью его «ястребиному» окружению», подчеркнув, что заявление американского президента не похоже на резкую конфронтационную риторику.

«Ультиматум в целом не окажет особого влияния на ситуацию. США при Трампе пытаются мягко самоустраниться, передав эстафету в поддержке Киева Европе», — подытожил Белик.

Депутат также обратил внимание, что в Европе и Украине оказались недовольны заявлением Трамп, поскольку «фактическая отсрочка» пошлин на 50 дней «взбесила отдельных представителей киевского режима».

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

Ранее в ультиматуме Трампа в адрес России заподозрили блеф.

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