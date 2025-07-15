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Из «Белой книги» Японии исчезла фраза о расплате России

МО Японии удалило из «Белой книги» фразу о цене конфликта на Украине для России
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В обновленной версии японской «Белой книги» по безопасности за 2025 год удалили утверждение о том, что поддержка Украины «заставит Россию заплатить высокую цену». Об этом пишет РИА Новости.

«Ситуация такова, что продолжение помощи Украине заставит Россию заплатить высокую цену», — говорилось в 550-страничном отчете за прошлый год в разделе о конфликте.

Отмечается, что в документе за 2025-й эта фраза отсутствует.

До этого сообщалось, что в «Белой книге», которой называют ежегодный доклад Минобороны Японии, появился новый пункт о России. В документе отметили оснащение российских войск новыми вооружениями, а также увеличение количества войск после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

До этого в минобороны Японии заявили, что США, Великобритания и некоторые европейские страны одобрили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах РФ и с использованием своего оружия.

Ранее Япония повторила обвинения США в наличии у РФ и КНДР программ биооружия.

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