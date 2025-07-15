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Раскрыт «приоритет номер один» Зеленского в отношении Трампа

Бэннон: приоритет для Зеленского – глубже втянуть Трампа в конфликт на Украине
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Mystyslav Chernov/AP

«Приоритетом номер один» для украинского лидера Владимира Зеленского является дальнейшее втягивание президента США Дональда Трампа в конфликт на Украине. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на экс-советника Трампа Стива Бэннона.

«Европейские деньги смягчают ситуацию… Но мы все равно ненавидим это. Это не наша война, и эскалация не в интересах Америки», — подчеркнул Бэннон.

Сторонники Трампа по американскому движению MAGA, пишет газета, озадачены тем, как быстро президент вновь начал говорить о необходимости поддержки Украины.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе спросил президента Украины Владимира Зеленского, почему ВСУ не ударили по Москве. Тот ответил, что мог бы, если бы США предоставили Украине оружие. Как пишет WP, Трамп призвал Зеленского усилить давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург. Днем ранее Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги европейских стран. Среди обещаемого оружия — ракетные комплексы Patriot. Трамп даже рассматривал вариант отправки Киеву крылатых ракет Tomahawk. Какое оружие в итоге окажется у Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ультиматуме Трампа в адрес России заподозрили блеф.

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