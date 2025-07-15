В США указали Украине, что ей придется долго ждать системы Patriot

США не смогут предоставить Украине поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в короткие сроки. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Ожидается, что поставки (систем Patriot – «Газета.Ru») будут идти долго», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, президент США Дональд Трамп также заявил, что наряду с системами Patriot, вероятно, будет поставлено и другое «очень современное» оружие Украине.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что американское оружие, которое будет поставляться на Украину через страны Североатлантического альянса, предназначено для немедленного применения в боевых действиях.

Трамп заявлял, что США и Европейский союз достигли соглашения о поставках оружия Украине. По условиям соглашения, Соединенные Штаты будут заниматься производством вооружения, а финансовое обеспечение поставок возьмет на себя Европа. Координация поставок будет осуществляться Организацией Североатлантического договора (НАТО) и американским представителем при альянсе Мэттью Уитакером.

Ранее Зеленский рассказал о «многоуровневой» договоренности по поставкам ЗРК Patriot.